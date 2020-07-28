Златан требует у «Милана» 7,5 млн евро в год. Клуб готов платить ему 5 млн

«Милан» ведет переговоры с нападающим о новом контракте.

По данным La Gazzetta dello Sport, стороны пока не могут договориться по зарплате.

«Милан» предлагает шведу 5 млн евро в год с различными бонусами, предусмотренными, в частности, за победу в Лиге Европы, а также за личные выступления (количество матчей и голов). С ними зарплата игрока может достичь 6 млн евро в год.

Сторона футболиста требует зарплату в размере 7,5 млн евро в год с бонусами. Руководство клуба надеется, что Златан передумает и снизит требования.

Сообщается, что главный тренер «Милана» надеется на успех переговоров с 38-летним нападающим.

В сезоне-2019/20 форвард провел за клуб 18 матчей в Серии А, забил 10 мячей и сделал 5 голевых передач.

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