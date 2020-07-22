Мусаев о «Краснодаре» перед ЛЧ: «Составом удовлетворен, он собран для решения высоких задач»

Главный тренер «Краснодара» высказался об участии в , где южане стартуют с последнего раунда квалификации.

«Мы увидим, достойны играть в этом турнире или нет. Составом удовлетворен, он собран для решения высоких задач, не вижу больших проблем.

Классон был бы в заявке [на игру с «Локо»], но в середине недели повысилась температура. Он провел индивидуальную тренировку сегодня, есть шансы, что он будет в заявке на игру с «Арсеналом», – сказал Мусаев.

Матч – «Арсенал» состоится 18 августа.