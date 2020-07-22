Мусаев о «Краснодаре» перед ЛЧ: «Составом удовлетворен, он собран для решения высоких задач»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об участии в Лиге чемпионов, где южане стартуют с последнего раунда квалификации.

«Мы увидим, достойны играть в этом турнире или нет. Составом удовлетворен, он собран для решения высоких задач, не вижу больших проблем.

Классон был бы в заявке [на игру с «Локо»], но в середине недели повысилась температура. Он провел индивидуальную тренировку сегодня, есть шансы, что он будет в заявке на игру с «Арсеналом», – сказал Мусаев.

Матч «Краснодар» – «Арсенал» состоится 18 августа.

«Что было дальше?» – игра про легендарные моменты ЛЧ

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