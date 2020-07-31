Гендиректор «Зенита» о Маммане в «Сочи»: «Надеюсь, будет прогрессировать. Мы за ним следим»

Генеральный директор поделился мнением о том, кто будет играть в центре обороны против ЦСКА.

Матч из-за дисквалификации пропустит Ярослав Ракицкий.

– У нас нет дублирующего опытного центрального защитника, поскольку Маммана ушел в аренду [в ]. Ему надо набирать форму.

Он уже провел 22 минуты и по статистике выглядел очень хорошо. Надеюсь, будет прогрессировать. Мы за ним следим.

– Стоит ли «Зениту» из-за проблем в обороне сыграть осторожнее?

– Есть старое выражение: «Лучшая оборона – это нападение». Посмотрим. Это тренеры будут решать, – сказал Медведев.