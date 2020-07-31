Мюллер, Неймар, Упамекано и Дембеле – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока матчей 1/4 финала .

На это звание претендуют четыре футболиста.

Форвард сделал голевую передачу и нанес два удара в створ ворот в матче с «Аталантой» (2:1).

Защитник совершил один отбор и дважды вынес мяч из ворот в игре с «Атлетико» (2:1).

Нападающий «Баварии» сделал дубль и отдал результативный пас в матче с «Барселоной» (8:2).

Форвард забил два гола в игре с «Манчестер Сити» (3:1).