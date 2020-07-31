Президент «ПСЖ»: «Неймар и Мбаппе никогда не уйдут. Они одни из лучших игроков в мире»

Теги ПСЖ Аталанта лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился впечатлениями от победы над «Аталантой» (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это особенный день, замечательный. Нам нужно было изменить менталитет. Игроки выложились на 200%, я горжусь ими.

Все говорили, что «ПСЖ» не готов к этой ЛЧ, но наши прекрасные игроки продемонстрировали великолепный менталитет. Сегодня мы не думаем о финале, только о полуфинале.

Неймар и Мбаппе – одни из лучших игроков в мире. Неймар провел отличный матч и был лучшим. Неймар что-то очень сильно изменил в команде, я чувствую что-то особенное. Оба игрока останутся, они никогда не уйдут», – сказал Аль-Хелайфи.

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