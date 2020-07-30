«Ливерпуль» близок к покупке защитника «Олимпиакоса» Цимикаса. Медосмотр – на этой неделе

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«Ливерпуль» намерен приобрести защитника «Олимпиакоса» Константиноса Цимикаса.

«Красные» заплатят за 24-летнего игрока примерно 13 миллионов евро. Его медосмотр должен пройти в начале этой недели.

Греческий футболист, выступающий на позиции левого защитника, заключит с «Ливерпулем» контракт до 2025 года.

Мерсисайдцы также вели переговоры с «Норвичем» о трансфере защитника Джамала Льюиса, но не смогли прийти к договоренности.

Весной Betting Insider сообщал об интересе к Цимикасу со стороны «Локомотива».

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