«Ливерпуль» близок к покупке защитника «Олимпиакоса» Цимикаса. Медосмотр – на этой неделе

«Ливерпуль» намерен приобрести защитника .

«Красные» заплатят за 24-летнего игрока примерно 13 миллионов евро. Его медосмотр должен пройти в начале этой недели.

Греческий футболист, выступающий на позиции левого защитника, заключит с контракт до 2025 года.

Мерсисайдцы также вели переговоры с о трансфере защитника , но не смогли прийти к договоренности.

Весной Betting Insider сообщал об интересе к Цимикасу со стороны «Локомотива».