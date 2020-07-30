Пеп о «Сити» в ЛЧ: «Если не получится выиграть, не буду считать это катастрофой»

Главный тренер высказался в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с . С этой стадии противостояния будут состоять из одной игры.

«Это будет очень похоже на чемпионат мира. Каждый матч – это финал: либо идешь дальше, либо вылетаешь. Посмотрим, что будет в игре с «Лионом». Второго шанса [ответного матча] уже не будет.

Конечно, мы постараемся выиграть Лигу чемпионов, но если не получится, то я не буду считать это катастрофой. Знаю одно: если придется уйти, то я буду помнить о хорошем.

Дело не в трофеях, а в отношениях с англичанами, с которыми мне довелось познакомиться и поработать здесь. Я наполовину тренер, наполовину – человек, это моя жизнь. Изменятся ли эти отношения [с людьми] из-за того, что мы не выиграем Лигу чемпионов? Конечно, нет.

Такое уже случалось в Мюнхене. Мы выиграли [с «Баварией»] множество трофеев, но не Лигу чемпионов. Значит ли это, что я был несчастлив в Мюнхене и у меня нет там друзей? Нет, не значит», – сказал Гвардиола.