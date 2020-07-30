Гвардиола о 2:1 с «Реалом»: «Если хочешь взять ЛЧ, нужно обыгрывать большие клубы»

Главный тренер подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

«Мы создали много моментов и забили после двух ошибок . Мы пытались убедить игроков идти вперед, атаковать, но против такой команды это непросто. Мы стараемся прессинговать, иногда это получается, иногда нет. В целом мы сегодня хорошо поработали.

Важно то, что мы обыграли «Реал» дважды. Зидан раньше никогда не проигрывал в плей-офф. Можно было видеть, как спокойно они играют, они хороши.

Мы здесь для того, чтобы попытаться выиграть . Это лишь один шаг, если мы посчитаем, что этого достаточно, то лишь покажем, как мы малы. Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, то нужно обыгрывать большие клубы.

Я только что говорил со скаутами о «Лионе», и мне сказали быть начеку. У нас восемь дней на подготовку. Мы насладимся победой, а потом будем думать о «Лионе», – сказал Гвардиола.

Раньше Жезус объедался фастфудом, а потом нанял персонального тренера и полетел. Теперь он ключевой в прессинге Пепа