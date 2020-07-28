Месси – Касильясу: «Ты невероятный вратарь. Это было прекрасное соперничество, которое заставляло превозмогать себя»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался после новости о решении экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса завершить карьеру.
«Сегодня Икер завершает карьеру, но он уже давно вошел в историю футбола. Не только потому, что он был эталоном в Ла Лиге, но и потому, что сумел выиграть все на международном уровне».
Затем Месси обратился к Касильясу.
«Ты невероятный голкипер. Правда в том, что мне было сложно играть против тебя.
Но, оглядываясь назад, я также думаю, что это было прекрасное соперничество, которое заставляло нас превозмогать себя каждый раз, когда мы выходили на поле друг против друга», – сказал Месси.
«Мне не нравится прозвище «галактикос». Я обычный парень». Икер Касильяс завершил карьеру