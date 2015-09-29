Жозе Моуринью: «У нас с Касильясом хорошие отношения. С годами они переросли в настоящую дружбу»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о завершении карьеры голкипера Икера Касильяса.

«Благодаря его уму и зрелости мы всегда уважали друг друга. И годы спустя уважение переросло в настоящую дружбу. Касильяс – отличный вратарь и замечательный человек.

Он вписал себя в историю «Реала», сборной Испании и мирового футбола. Именно с ним я побеждал в Ла Лиге и ставил рекорды. Мне пришлось принять тяжелое решение, основанное на профессиональных качествах, не на личных, и выбрать другого вратаря.

Весь мир знает, что когда я принял команду, у нас была определенная конфронтация. Не скажу, что это из-за наших эго, но была проблема в отношениях между капитаном и тренером «Реала».

Мне было нелегко принять то решение, а ему – согласиться с ним. Но у нас хорошие отношения, не как все думают», – сказал Моуринью.

Напомним, что при португальце Касильяс проиграл конкуренцию Диего Лопесу. А спустя два года после ухода Моуринью испанский вратарь и сам покинул «Реал».

«Мне не нравится прозвище «галактикос». Я обычный парень». Икер Касильяс завершил карьеру

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