Жозе Моуринью: «У нас с Касильясом хорошие отношения. С годами они переросли в настоящую дружбу»

Главный тренер высказался о завершении карьеры голкипера .

«Благодаря его уму и зрелости мы всегда уважали друг друга. И годы спустя уважение переросло в настоящую дружбу. Касильяс – отличный вратарь и замечательный человек.

Он вписал себя в историю «Реала», сборной и мирового футбола. Именно с ним я побеждал в и ставил рекорды. Мне пришлось принять тяжелое решение, основанное на профессиональных качествах, не на личных, и выбрать другого вратаря.

Весь мир знает, что когда я принял команду, у нас была определенная конфронтация. Не скажу, что это из-за наших эго, но была проблема в отношениях между капитаном и тренером .

Мне было нелегко принять то решение, а ему – согласиться с ним. Но у нас хорошие отношения, не как все думают», – сказал Моуринью.

Напомним, что при португальце Касильяс проиграл конкуренцию Диего Лопесу. А спустя два года после ухода Моуринью испанский вратарь и сам покинул «Реал».

«Мне не нравится прозвище «галактикос». Я обычный парень». Икер Касильяс завершил карьеру