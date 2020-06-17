Венгер назвал фаворитов Лиги чемпионов: «Ман Сити» и «ПСЖ»

Экс-тренер «Арсенала» поделился мнением о том, у кого больше шансов выиграть нынешнюю чемпионов.

«Когда играешь против «Аталанты» или «Атлетико», случиться может что угодно. Но, на мой взгляд, два фаворита в плане своего потенциала – это «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Хотя мне кажется, что парижане стали чуть слабее, чем три-четыре года назад, когда у них был более сбалансированный состав.

Не нужно искать причин, почему «ПСЖ» до сих пор не выиграл Лигу чемпионов. Даже «Реал» не побеждал в турнире на протяжении 10-15 лет, а потом выиграл его три раза подряд», – сказал Венгер.

12 августа в 1/4 финала ЛЧ встретится с «Аталантой», в ответном матче 1/8 финала примет 7-го числа «Реал» (первая игра – 2:1).