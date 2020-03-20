«Реал» в 2013-м предлагал Левандовскому зарплату 8,6 млн евро и бонус 10,9 млн

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Польское издание Onet Sport опубликовало детали контракта, который «Реал» предложил форварду Роберту Левандовски в декабре 2013 года.

На тот момент поляк, выступавший за дортмундскую «Боруссию», уже имел устную договоренность с «Баварией» о переходе свободным агентом.

Контракт, подписанный генеральным директором «сливочных» Хосе Анхелем Санчесом и главой офиса президента «Реала» Мануэлем Редондо, был рассчитан сроком на 6 лет: с июля 2014 года по июнь 2020-го.

За подписание соглашения Левандовски получил бы 10,9 млн евро с учетом налогов. Из этой суммы 1,9 млн игрок получил бы сразу, а за каждый год контракта он получал бы по 1,5 млн евро.

Левандовскому предлагалась зарплата 8,6 млн евро с учетом налогов.

Также в соглашении были прописаны ограничения для игрока: Левандовскому запрещалось ездить на мотоцикле, кататься на моторной лодке и на лыжах, прыгать с парашютом и заниматься скалолазанием.

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Фото: Onet Sport

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