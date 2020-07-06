Ловрен присоединится к «Зениту» в воскресенье. В команду вернулись Мостовой, Круговой и Терентьев

«Зенит» сегодня начнет подготовку к сезону-2020/21.

Как сообщает Bobsoccer.ru, сегодня и завтра футболисты пройдут медосмотр, а затем начнут готовиться к матчу за Суперкубок России против «Локомотива».

Защитник Деян Ловрен, о переходе которого в «Зенит» из «Ливерпуля» было объявлено 27 июля, прилетит в Петербург в воскресенье, 2 августа. Он прошел медосмотр в Лондоне перед подписанием контракта с .

К «Зениту» присоединились , выступавший за «Сочи» на правах аренды, а также и , игравшие за «Уфу».

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Суперкубке России 7 августа. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.