Ловрен присоединится к «Зениту» в воскресенье. В команду вернулись Мостовой, Круговой и Терентьев

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«Зенит» сегодня начнет подготовку к сезону-2020/21.

Как сообщает Bobsoccer.ru, сегодня и завтра футболисты пройдут медосмотр, а затем начнут готовиться к матчу за Суперкубок России против «Локомотива».

Защитник Деян Ловрен, о переходе которого в «Зенит» из «Ливерпуля» было объявлено 27 июля, прилетит в Петербург в воскресенье, 2 августа. Он прошел медосмотр в Лондоне перед подписанием контракта с «Зенитом».

К «Зениту» присоединились Андрей Мостовой, выступавший за «Сочи» на правах аренды, а также Данил Круговой и Денис Терентьев, игравшие за «Уфу».

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Суперкубке России 7 августа. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

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