Фрэнк Лэмпард: «Челси» был медлителен, словно на прогулке. Cами виноваты в проигрыше «Арсеналу»

Главный тренер прокомментировал поражение в финале Кубка Англии от (1:2).

«Мы хорошо провели первые 10-15 минут, и с этого момента можно винить только себя. Мы стали слишком самоуверенными, мы словно прогуливались с мячом и позволили сопернику вернуться в игру. После этого сложно вновь обернуть все в свою пользу. Сегодня во многом мы сами виноваты в проигрыше.

Все, что я могу делать, стоя на бровке, – это кричать! Над некоторыми элементами нашей игры мы усердно работали на протяжении года, но сегодня мы были медлительны и сами себе организовали неприятности. Мы сыграли недостаточно хорошо для победы в финале.

Я даже не думаю о следующей неделе («Челси» предстоит выездной матч с «Баварией» – прим. Sports.ru), сегодня у нас все пошло наперекосяк: два повреждения сухожилий, вывих плеча. Длинный, длинный сезон подходит к завершению, и это был переломный момент», – сказал Лэмпард.

«Арсенал» в 14-й раз выиграл Кубок Англии, победив «Челси» – 2:1