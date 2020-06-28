Появились фото футболок «Зенита» на сезон-2020/21 – домашней и гостевой

Сайт Footy Headlines, специализирующийся на игровой форме, показал новые футболки , созданные Nike.

Основная форма «Зенита», в которой он будет проводить домашние матчи в сезоне-2020/21, будет включать футболку, украшенную диагональными полосами разных оттенков синего, с белым логотипом «Газпрома» в центре, а также логотипами Nike и самого клуба.

Фото: Footy Headlines

Футболки, в которых «Зенит» будет проводить матчи на выезде, будут белого цвета, но с голубыми пуговицами и логотипами.

Фото: Footy Headlines