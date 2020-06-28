Коутиньо может перейти в «Арсенал», «Тоттенхэм» или «Лестер». Варианты с «МЮ», «Ман Сити» и «Челси» отпали

Полузащитник «Барселоны» может продолжить карьеру в Англии.

По информации Diario Sport, в подписании бразильца заинтересованы , и .

В свою очередь , и больше не рассматривают вариант с приглашением Коутиньо.

Отмечается, что хавбек ожидал окончания сезона в , чтобы посмотреть, кто из команд будет играть в еврокубках в следующем сезоне.

Нынешний сезон Коутиньо проводит в «Баварии» на правах аренды.

«Барса» не получала предложений по Коутиньо, но верит, что продаст его за 80 млн евро