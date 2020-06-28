Коутиньо может перейти в «Арсенал», «Тоттенхэм» или «Лестер». Варианты с «МЮ», «Ман Сити» и «Челси» отпали

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Англии.
По информации Diario Sport, в подписании бразильца заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лестер».
В свою очередь «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» больше не рассматривают вариант с приглашением Коутиньо.
Отмечается, что хавбек ожидал окончания сезона в АПЛ, чтобы посмотреть, кто из команд будет играть в еврокубках в следующем сезоне.
Нынешний сезон Коутиньо проводит в «Баварии» на правах аренды.
«Барса» не получала предложений по Коутиньо, но верит, что продаст его за 80 млн евро