Алексей Игонин: «Наступает тотальная гегемония «Зенита». В России нет конкурентов. Это мешает прогрессу клуба»

Бывший игрок поделился мнением о прошедшем сезоне петербуржцев.

«Уверенные победы в чемпионате и Кубке России означают наступление тотальной гегемонии «Зенита».

Увы, пока в нашей стране нет ни одного клуба, способного составить конкуренцию «Зениту», что мешает прогрессу петербургского клуба.

Утверждать, что «Зенит» побеждает лишь благодаря спонсорству , нелепо: в футбол играют не деньги, но футболисты, а по качеству игры и уровню исполнительского мастерства «Зенит» был и остается сильнейшим в России.

А вот перед стартом в Лиге чемпионов команде необходимо сделать два-три приобретения в центр обороны и в атакующую линию», – рассказал Игонин.

«Зенит» выиграл 4-й Кубок России и обогнал «Спартак». Иванович так радовался, что разбил трофей