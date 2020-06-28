Алексей Игонин: «Наступает тотальная гегемония «Зенита». В России нет конкурентов. Это мешает прогрессу клуба»

Теги Зенит Алексей Игонин премьер-лига Россия Олимп Кубок России Газпром Футбол

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о прошедшем сезоне петербуржцев.

«Уверенные победы в чемпионате и Кубке России означают наступление тотальной гегемонии «Зенита».

Увы, пока в нашей стране нет ни одного клуба, способного составить конкуренцию «Зениту», что мешает прогрессу петербургского клуба.

Утверждать, что «Зенит» побеждает лишь благодаря спонсорству «Газпрома», нелепо: в футбол играют не деньги, но футболисты, а по качеству игры и уровню исполнительского мастерства «Зенит» был и остается сильнейшим в России.

А вот перед стартом в Лиге чемпионов команде необходимо сделать два-три приобретения в центр обороны и в атакующую линию», – рассказал Игонин.

«Зенит» выиграл 4-й Кубок России и обогнал «Спартак». Иванович так радовался, что разбил трофей

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