Рой Кин: «Лэмпард поработал лучше Сульшера. Если «Челси» выиграет Кубок, будет отличный сезон»

Бывший полузащитник Рой Кин сравнил работу тренера «Челси» и , возглавляющего «Юнайтед».

«Должен сказать, что Фрэнк поработал лучше Сульшера. Я ожидал, что они будут играть средне, но Фрэнк действительно хорошо справляется.

Это не ерунда, он принимал важные решения, ввел много молодых игроков в состав. Это хорошие игроки, у них есть мастерство, но им нужна была возможность, и они ею воспользовались.

Они закончили в топ-4, и, конечно, если им удастся выиграть , то это будет отличный сезон.

Как Фрэнк напоминает всем нам, он не слишком доволен попаданием в первую четверку, но для «Челси» это огромный шаг вперед», – сказал Кин в эфире Sky Sports.

«Челси» сыграет в финале Кубка Англии против «Арсенала». Матч запланирован на 1 августа и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» опередил «Челси» по разнице мячей и занял 3-е место. При этом манкунианцы потратили 190 млн фунтов на трансферы в этом сезоне. «Челси» же не делал крупных приобретений.

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