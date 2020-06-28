Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» после рестарта восхитителен. У нас прекрасный задел перед игрой с «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвел итоги матча 37-го тура против (1:1).

О Погба, сыгравшем рукой в штрафной

«Его реакция была естественной. Поль вскинул руки, даже понимая, что должен был принять мяч лицом.

Но это естественная реакция, когда мяч летит со скоростью в сто миль в час. Как бы там ни было, это не сыграло бы решающей роли».

О матче

«К перерыву мы уступали, и это был не тот результат, который мы хотели. Ничья, или победа со счетом 1:0, или победа со счетом 2:0 – это все было бы плюс-минус то же самое для нас. В воскресенье [против «Лестера»] мы бы начинали с одной и той же позиции.

После возобновления сезона нам нужно было отдать все силы: увеличить разницу между забитыми и пропущенными мячами, набрать больше очков. Наши усилия просто восхитительны, как и результаты.

Конечно, хотелось победить «Саутгемптон», а не пропустить на последней секунде. А сегодня мы пропустили на последней секунде первого тайма.

Но мы создали себе прекрасный задел на воскресенье», – сказал Сульшер.

«Манчестер Юнайтед» поднялся в топ-4 и опережает «Лестер» на 1 очко перед очным матчем