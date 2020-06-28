Марко Николич: «У «Локо» было 8 воспитанников на поле. Потом будет и 11»

Главный тренер дал комментарий после победы над «Уралом» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата .

«Поздравляю команду с победой, я очень счастлив, что у нас было 8 воспитанников на поле. Думаю, потом будет и 11.

Игра не была такой хорошей, какой могла бы, но мы забили гол в конце первого тайма, а во втором тайме мы не играли очень хорошо.

имел моменты, нам было нелегко, но я счастлив, что мы закончили сезон так хорошо. Я не всегда был доволен, как команда играла, но я доволен тем, что мы напрямую попали в группу Лиги чемпионов.

Я хотел посмотреть на молодых игроков, дать отдых опытных футболистам, у которых было 7 матчей за короткое время.

Надо было избежать риска травм. Но у нас все в порядке – три очка у нас, молодые на поле, а опытные здоровы», – сказал Николич.

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