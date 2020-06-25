«Челси» устроит «Ливерпулю» чемпионский коридор

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что игроки клуба устроят чемпионский коридор «Ливерпулю» перед матчем 37-го тура АПЛ.

«Мы сделаем это с огромным уважением. Мы должны уважать команду, которая в таком хорошем стиле выиграла чемпионат», – сказал Лэмпард на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что «Ливерпуль» получит чемпионский кубок после игры с «Челси».

Чемпионский коридор для «Ливерпуля» перед матчем 32-го тура организовал «Манчестер Сити». В той игре «красные» уступили со счетом 0:4.

Матч между «Ливерпулем» и «Челси» состоится 22 июля и начнется в 22:15 по московскому времени.

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