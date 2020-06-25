«Челси» готов удвоить зарплату Дина Хендерсона, чтобы убедить его уйти из «МЮ» (MEN)

Вратарь , выступающий за «Шеффилд» на правах аренды, может перейти в .

Как сообщает Manchester Evening News, лондонский клуб готов удвоить зарплату 23-летнего англичанина, чтобы убедить его перейти. По информации источника, «Челси» уже связывался с представителями Хендерсона.

Сейчас голкипер зарабатывает около 70 тысяч фунтов в неделю, а «Челси» готов платить ему около 170 тысяч фунтов.

На следующей неделе Хендерсон вернется в расположение «МЮ», так как срок его арендного соглашения в «Шеффилде» истекает. Источник, близкий к футболисту, сообщил, что Хендерсон очень хочет играть за «Юнайтед», но он будет искать новый клуб, если не получит гарантии, что станет первым номером в «МЮ».

Срок действующего соглашения между «Юнайтед» и Хендерсоном истекает в 2022 году, однако в нем прописана опция продления еще на сезон.

В этом сезоне Хендерсон провел за 35 матчей в , 8 из них – на ноль. Он пропускает в среднем 0,77 гола за игру.

Ранее стало известно, что «Челси» планирует купить вратаря вне зависимости от того, уйдет ли Кепа.

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