«Челси» готов удвоить зарплату Дина Хендерсона, чтобы убедить его уйти из «МЮ» (MEN)

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон, выступающий за «Шеффилд» на правах аренды, может перейти в «Челси».
Как сообщает Manchester Evening News, лондонский клуб готов удвоить зарплату 23-летнего англичанина, чтобы убедить его перейти. По информации источника, «Челси» уже связывался с представителями Хендерсона.
Сейчас голкипер зарабатывает около 70 тысяч фунтов в неделю, а «Челси» готов платить ему около 170 тысяч фунтов.
На следующей неделе Хендерсон вернется в расположение «МЮ», так как срок его арендного соглашения в «Шеффилде» истекает. Источник, близкий к футболисту, сообщил, что Хендерсон очень хочет играть за «Юнайтед», но он будет искать новый клуб, если не получит гарантии, что станет первым номером в «МЮ».
Срок действующего соглашения между «Юнайтед» и Хендерсоном истекает в 2022 году, однако в нем прописана опция продления еще на сезон.
В этом сезоне Хендерсон провел за «Шеффилд» 35 матчей в АПЛ, 8 из них – на ноль. Он пропускает в среднем 0,77 гола за игру.
Ранее стало известно, что «Челси» планирует купить вратаря вне зависимости от того, уйдет ли Кепа.
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