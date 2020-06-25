📲 Sports.ru ищет гения для социальных сетей

Привет! Подписаны на социальные сети Sports.ru, но считаете что их ведут отвратительно? Ну, сейчас самое время все исправить, потому что мы ищем редактора для наших флагманских соцсетей.

Что мы ждем от человека на этой должности:

• чувство виральности. Вы первым замечаете фотки, которые потом наберут миллионы лайков, видосы, которые появятся во всех крупных медиа (не только спортивных), твиты, которые ретвитнут все ваши друзья

• знание спорта. Необходимо хотя бы знать, что Александр Овечкин играет в хоккей, а Мария Шарапова завершила карьеру. Но еще лучше, если вы знаете важные истории и мемы о спортсменах и спортивных событиях

• любовь к сторителлингу. Вы так сочно рассказываете друзьям все, что угодно, что никто не прерывает вас

• мы сами придумываем идеи картинок и видео для наших соцсетей, поэтому то, что обычно описывается словом «креативность», будет максимально уместно

• чувство юмора лучше, чем у автора этой новости

• грамотность выше, чем у всех работников соцкоманды Sports.ru

• если вы занимаетесь дизайном и/или монтажом видео, обязательно расскажите об этом

Что мы предлагаем человеку в этой должности:

• возможность делать спорт лучше

• возможность постоянно расти вместе с крутыми парнями и девушками

• возможность работать удаленно

• деньги

Если вы дочитали до этого места и считаете, что все или большинство пунктов – про вас, скорее пишите нам письмо с темой «Вы ищете меня».

Вот сюда: social@sports.ru. Рассказывайте о себе, о том, почему мы должны выбрать именно вас. И будьте готовы к тестовому заданию. Удачи!