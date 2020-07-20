В ворота «Реала» не поставили пенальти за игру рукой Йовича. «Леганесу» не хватило гола, чтобы обойти «Сельту» и остаться в Ла Лиге

В матче заключительного тура Ла Лиги «Леганес» – «Реал» (2:2) произошел эпизод, который мог повлиять на итоги сезона в .

В концовке встречи мяч в штрафной попал в руку форварду «сливочных» . Судья матча Гильермо Куадра Фернандес после консультации с ВАР принял решение не назначать пенальти.

«Йович вытягивал руку. С учетом тех пенальти, которые назначали в других матчах, непостижимо, что здесь не был назначен 11-метровый», – заявил экс-арбитр Андухар Оливер.

Если бы пенальти был назначен и реализован, получил бы шанс выиграть со счетом 3:2 и набрать 3 очка. В этом случае клуб опередил бы «Сельту» и остался бы в высшем дивизионе. Не сумев добиться победы над «Реалом», «Леганес» вылетел. «Сельта» осталась в Примере.

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