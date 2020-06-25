Рамос забил 100-й гол в клубной карьере

Защитник «Реала» забил «Леганесу» (2:2) в заключительном туре Ла Лиги.

Этот гол стал для 34-летнего игрока сотым в клубной карьере. 97 мячей он забил за «сливочных», 3 – за «Севилью».

70 голов за «Реал» Рамос забил в Ла Лиге, 7 – в Кубке Испании, 13 – в Лиге чемпионов, 2 – в Суперкубке Испании, 2 – в Суперкубке Европы, 3 – на клубном чемпионате мира.

Также As и другие испанские источники отмечают, что Рамоса можно считать лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги среди защитников. Несмотря на то, что экс-защитник «Реала» забил больше 100 мячей в клубной карьере, 44 из них он забил, играя на позиции полузащитника.

Также на счету Рамоса 21 гол за сборную Испании.

Рамос провел 650-й матч за «Реал». У Рауля 741 игра

Рамос – первый за 26 лет защитник в Ла Лиге, забивший больше 10 голов в сезоне