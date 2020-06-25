«Арсенал» в рекордный 21-й раз сыграет в финале Кубка Англии 

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В полуфинале Кубка Англии «Арсенал» нанес поражение «Манчестер Сити» (2:0).

Лондонцы в рекордный 21-й раз сыграют в финале турнира – 13 раз команда побеждала, 7 раз проигрывала.

Второй полуфинал состоится завтра. По его итогам соперником «Арсенала» в матче за трофей станет либо «Манчестер Юнайтед», либо «Челси».

Стоит отметить, что повторить рекорд «Арсенала» может «Манчестер Юнайтед». В своей истории «пушкари» не проигрывали в финале своим потенциальным соперникам – победили «Челси» в 2002 и 2017 году, а также «Манчестер Юнайтед» в 1979-м и 2005-м. 

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