«Краснодар» ведет переговоры о трансфере 22-летнего аргентинского форварда Бустоса

Нападающий «Тальереса» Науэль Бустос может перейти в «Краснодар».

По информации «Чемпионата», российский клуб ведет переговоры о трансфере 22-летнего аргентинца.

Ранее стало известно, что «Краснодар» готов предложить за Бустоса 7 миллионов евро. «Тальерес» хотел бы получить не менее 10 миллионов, опция выкупа игрока составляет 18 миллионов.

Бустос – игрок олимпийской сборной Аргентины. Он провел за команду три матча и забил один мяч.

В прошлом сезоне Бустос провел 20 матчей за «Тальерес» в чемпионате Аргентины, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. Его статистика – здесь.