Флорентино Перес: «Рамос навсегда останется в «Реале». Он наш капитан и выдающийся лидер»

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Президент «Реала» Флорентино Перес поделился впечатлениями по поводу победы команды в чемпионате Испании.

«Все мы очень рады, что одержали победу в этой непростой лиге. Мы помним всех тех, кому пришлось тяжело, кто столкнулся с трудностями и кто не может быть сегодня рядом с нами.

Карантин сыграл очень важную роль для команды. Она хорошо тренировалась, и ее характер и мотивация позволили вернуться и завоевать титул.

Это было непросто, но все вы видели, какие усилия были приложены. Эта особенная победа в Ла Лиге войдет в историю «Реала».

Серхио Рамос навсегда останется в «Реале». На этот счет переживать никому не стоит. Он был нашим капитаном, выдающимся лидером и всех гнал вперед.

Что касается работы ВАР, то это вопрос не ко мне, а к Эмилио Бутрагеньо. Он очень силен в таких вопросах», – сказал Перес.

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