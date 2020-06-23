Флорентино Перес: «Рамос навсегда останется в «Реале». Он наш капитан и выдающийся лидер»

Президент «Реала» поделился впечатлениями по поводу победы команды в чемпионате Испании.

«Все мы очень рады, что одержали победу в этой непростой лиге. Мы помним всех тех, кому пришлось тяжело, кто столкнулся с трудностями и кто не может быть сегодня рядом с нами.

Карантин сыграл очень важную роль для команды. Она хорошо тренировалась, и ее характер и мотивация позволили вернуться и завоевать титул.

Это было непросто, но все вы видели, какие усилия были приложены. Эта особенная победа в войдет в историю .

навсегда останется в «Реале». На этот счет переживать никому не стоит. Он был нашим капитаном, выдающимся лидером и всех гнал вперед.

Что касается работы ВАР, то это вопрос не ко мне, а к . Он очень силен в таких вопросах», – сказал Перес.