Жоан Лапорта: «Месси – лучший в истории. Для него должны создавать надлежащие условия»

Бывший президент «Барселоны» прокомментировал информацию о том, что форвард заморозил переговоры с каталонским клубом о новом контракте.

«Да, это повод для беспокойства. Нужно сохранять бдительность, это одна из проблем.

Месси – игрок, которому предстоит еще долгий путь, он лучший в истории, и для него должны быть созданы надлежащие условия. Лионель должен чувствовать себя комфортно. Он может выступать в команде еще несколько лет.

Я хочу, чтобы Месси был здесь в 2021 году, но боюсь, что какие-то решения совета директоров могут привести к возможно необратимому решению [Месси]», – сказал Лапорта.