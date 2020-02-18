Жоан Лапорта: «Месси – лучший в истории. Для него должны создавать надлежащие условия»

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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о том, что форвард Лионель Месси заморозил переговоры с каталонским клубом о новом контракте. 

«Да, это повод для беспокойства. Нужно сохранять бдительность, это одна из проблем.

Месси – игрок, которому предстоит еще долгий путь, он лучший в истории, и для него должны быть созданы надлежащие условия. Лионель должен чувствовать себя комфортно. Он может выступать в команде еще несколько лет.  

Я хочу, чтобы Месси был здесь в 2021 году, но боюсь, что какие-то решения совета директоров могут привести к возможно необратимому решению [Месси]», – сказал Лапорта.

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