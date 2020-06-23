Сульшер о «Челси»: «У них на 48 часов отдыха больше перед полуфиналом Кубка. Это нечестно»

Главный тренер выразил недовольство расписанием команды перед матчем 1/2 финала Кубка Англии против .

«Очевидно, что у нас есть опасения, так как у «Челси» будет над 48 часов больше отдыха, чем у нас. Это нечестно.

Перед рестартом сезона мы говорили о честном расписании, и, конечно, оно таковым не является. Но я должен думать об игре, которая предстоит нам в четверг. Мы должны сконцентрироваться на ней, победить, а затем работать с тем, что есть.

Предстоящие две недели будут суетливыми, однако мы в хорошей форме. Парни не чувствовали себя настолько хорошо годами, я уверен.

К концу прошлого сезона нам стало ясно, что команда недостаточно хорошо готова. Было несколько травм. В этом сезоне такой проблемы нет.

Для нас это не станет проблемой, мы не будем опасаться, но 24 часа, 48 часов – это большая разница на этом отрезке сезона.

Мы не получили каре. Но придется сделать бесстрастное лицо и хорошо разыграть карты», – сказал Сульшер.

Матч между «МЮ» и «Челси» пройдет 19 июля и начнется в 20:00 по московскому времени. Перед этой игрой команда Сульшера сыграет с «Кристал Пэлас» 16 июля в 22:15 по Москве.

«Челси» же сыграл с «Норвичем» (1:0) 14 июля и получил два дополнительных дня отдыха перед игрой с «Юнайтед».