Сарри о 3:3 с «Сассуоло»: «Были моменты пассивности, которые сложно объяснить»

Главный тренер подвел итоги встречи Серии А с (3:3).

«Тренер ожидает от своей команды стабильности. Это то, чего нам не хватало и физически, и психологически. В матче у нас было несколько очень мощных эпизодов, но были и моменты пассивности, которые сложно объяснить.

В последнее время мы играли против команд, находящихся в отличной форме, и «Сассуоло» в этом плане ничем от них не отличается. Если они станут крепче, то могут превратиться в «Аталанту» будущего.

Я верю, что если мы решим проблему нестабильности в течение матча, то окажемся на правильном пути. Любая команда создает опасность, если позволять им пасоваться на чужой трети поля.

Иногда мне кажется, что у этой команды огромный потенциал. В другие моменты я прихожу в замешательство, поскольку команда позволяет сопернику слишком легко входить в штрафную. Нам нужно найти баланс, а это непросто», – сказал Сарри.