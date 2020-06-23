Агент Сафонов: «Идут слухи, что «Спартак» рассматривает Луценко»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Луценко Арсенал Тула Алексей Сафонов Шамиль Газизов агенты Даниил Фомин Ионуц Неделчару Александр Соболев Доменико Тедеско Футбол

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что «Спартак» может пригласить нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко.

– Трансферное окно в России откроется 26 июля, а закроется 19 сентября, так что ажиотажа на рынке еще не наблюдается. Понятно, селекционная работа ведется, но пока все на уровне слухов.

– О «Спартаке» всегда много слухов, с ним безосновательно связывают множество игроков. Но о ком реально говорят в применении к этому клубу сейчас?

– Идут слухи, что «Спартак» рассматривает Евгения Луценко. Ему уже 33 года, но в этом чемпионате он забил 15 голов за тульский «Арсенал». Причем, не бил пенальти.

– А куда же девать Александра Соболева, похожего по типажу на Луценко?

– Может, «Спартак» в два нападающих будет играть – кто его знает. Главное, я пока не вижу в клубе тренера. Попробовал бы Доменико Тедеско прыгать на судей в Германии. Как правильно сказал Сергей Кирьяков, его на полгода дисквалифицировали бы.

– В связи с назначением на пост генерального директора Шамиля Газизова следует ли ожидать пополнения из «Уфы». Например, в лице Даниила Фомина?

– Это первый претендент. Классный игрок. Ходят разговоры о Неделчару, но я не думаю, что румын перейдет в «Спартак».

Есть еще перспективный быстрый узбек Урунов. Но, если говорить о том, кто сразу способен помочь «Спартаку», то это только Фомин, – сказал Сафонов.

Луценко – лучший бомбардир РПЛ летом. Он забивает благодаря отличному движению в штрафной

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