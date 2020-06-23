Фарфан договорился с «Локо» о контракте до конца 2020 года (Libero)

Теги Локомотив Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия Футбол

«Локомотив» планирует удержать нападающего Джефферсона Фарфана.

По информации Libero, стороны согласовали продление контракта до конца 2020 года.

В случае успешного выступления за «Локо» перуанец может остаться в клубе и на следующий год.

Фарфан, пропустивший 14 месяцев из-за травмы, вернулся на поле на прошлой неделе.

В игре с РПЛ с «Уфой» (1:1) он вышел на замену на 70-й минуте, а на 81-й забил гол, позволивший «Локомотиву» уйти от поражения.

Действующее соглашение Фарфана с «Локо» рассчитано до конца июля.

Фарфан вернулся и сразу забил, а после гола изобразил звонок по телефону и указал на вип-ложу. Намек на новый контракт?

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