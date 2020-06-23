Фарфан договорился с «Локо» о контракте до конца 2020 года (Libero)

«Локомотив» планирует удержать нападающего .

По информации Libero, стороны согласовали продление контракта до конца 2020 года.

В случае успешного выступления за «Локо» перуанец может остаться в клубе и на следующий год.

Фарфан, пропустивший 14 месяцев из-за травмы, вернулся на поле на прошлой неделе.

В игре с с «Уфой» (1:1) он вышел на замену на 70-й минуте, а на 81-й забил гол, позволивший «Локомотиву» уйти от поражения.

Действующее соглашение Фарфана с «Локо» рассчитано до конца июля.

Фарфан вернулся и сразу забил, а после гола изобразил звонок по телефону и указал на вип-ложу. Намек на новый контракт?