Семак про Дзюбу и Азмуна: «Они получили день отдыха. К следующему матчу все будут готовы»

Главный тренер «Зенита» высказался после ничейного результата в матче 28-го тура с (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Дзюба и Азмун получили отдых только на этот матч?

– Они получили дополнительный день отдыха. К следующему матчу все будут готовы.

– Сколько игроков уровня Малкома «Зениту» нужно для Лиги чемпионов?

– Посмотрим, насколько получится усилиться, все нуждаются в конкуренции и усилении. Пауза между чемпионатами короткая, командам нужно действовать достаточно быстро.

– Не считаете, что три матча дисквалификации для Тедеско – слишком мягкое наказание?

– Я не имею к ней никакого отношения. Мы с ним давно знакомы, буду рад встретить его на полуфинале Кубка.

– Оцените игру Прохина и Мусаева.

– Они с нами достаточно давно тренируются. Мусаев уже второй год почаще выходит в товарищеских и официальных матчах, прибавляет, сегодня сыграл хорошо.

По началу матча у Прохина была нервозность, потом она ушла, в целом он провел хороший матч.

– Когда Иванович сможет вернуться из Сербии? Есть шанс, что он вернется к «Спартаку»?

– Футбол – только часть жизни. Как только он решит вопросы, он вернется. Надеемся, что он сможет сыграть против «Спартака».

Мы его ждем. У нас есть примеры в лиге, когда люди возвращаются и принимают участие в матчах.

– «Зенит» второй год подряд досрочный чемпион, но вы не экспериментируйте с составом и не меняете базовую схему. Почему?

– Не было двух защитников, полтора тайма играли в меньшинстве. Этот вопрос не касается этого матча.

– В старте вышли Ригони, Дриусси и Ерохин – почему при таком наборе игроков Дриусси снова начал матч на фланге? Действительно ли его роль изменилась еще до удаления Ригони – после водопоя?

– Дриусси удобно смещаться, получать мяч, играть в недодачу. Он прекрасно провел прошлый сезон на этой позиции, она ему подходит. Сейчас тоже смотрится очень хорошо, для нашей команды добавляет креатива, хотя понимаем, что он может сыграть на другой позиции.

Ригони – быстрый, мы его часто используем в атаке.

– В первом тайме Ерохин выполнил три подачи с игры, когда в штрафной были один-два игрока «Зенита». На установке вы не привязывали Ерохина к позиции в штрафной при позиционных атаках? Насколько уместны были его подачи при довольно негабаритных игроках в штрафной?

– Конечно, он больше нужен в штрафной, он хорошо врывается из глубины, забивает мячи. Те смещения, которые были, были ситуативны. Конечно, больше пользы Ерохин приносит в штрафной.

– Есть ли новости о контракте Кузяева?

– Он взял время на раздумье, клуб озвучил свою позицию. Думаю, в ближайшее время узнаем позицию Далера.

– Если бы «Зенит» выиграл все оставшиеся матчи, побил бы рекорд лиги по очкам. Не расстроены, что не побьете рекорд? Знали ли о нем?

– Абсолютно не разочарованы. Знали, но мы занимаемся решением наиболее важных для нас вопросов.

Сейчас мы даем практику тем, кто мало играл, юным игрокам, ротируем состав, чтобы все были свежими. Матчи через два на третий играть достаточно непросто, – сказал Семак.