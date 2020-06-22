Зинедин Зидан: «Я бы хотел, чтобы ВАР не использовался»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Зинедин Зидан Алавес видеоповторы Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об использовании системы видеоповторов в футболе после матча 35-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (2:0).

«ВАР – это система для того, чтобы все было ясно. Я бы хотел, чтобы ВАР не использовался, но когда вам нужно удостовериться, то он необходим.

Сегодня мы забили не 4-5 голов, потому что соперник здорово защищался. Мы забили два гола, один очень красивый. Я рад этому и спокоен за нашу игру», – сказал Зидан. 

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