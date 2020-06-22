Зинедин Зидан: «Я бы хотел, чтобы ВАР не использовался»

Главный тренер Зинедин Зидан высказался об использовании системы видеоповторов в футболе после матча 35-го тура с (2:0).

«ВАР – это система для того, чтобы все было ясно. Я бы хотел, чтобы ВАР не использовался, но когда вам нужно удостовериться, то он необходим.

Сегодня мы забили не 4-5 голов, потому что соперник здорово защищался. Мы забили два гола, один очень красивый. Я рад этому и спокоен за нашу игру», – сказал Зидан.

Зинедин Зидан: «Если судья ставит пенальти, значит, это пенальти»