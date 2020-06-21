Гендиректор «Сочи» о контракте Кокорину на 3 млн евро в год: «Вброс и фэйк»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин Сочи Дмитрий Рубашко Футбол

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о намерении южан сохранить нападающего Александра Кокорина, права на которого принадлежат «Зениту».

Сообщалось, что «Сочи» готов предложить 29-летнему футболисту длительный контракт с зарплатой около 3 миллионов евро в год.

«Сочи» предложит контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона?

– Эта информация – вброс и фэйк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу, - заявил Рубашко.

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