Гендиректор «Сочи» о контракте Кокорину на 3 млн евро в год: «Вброс и фэйк»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о намерении южан сохранить нападающего , права на которого принадлежат .

Сообщалось, что «Сочи» готов предложить 29-летнему футболисту длительный контракт с зарплатой около 3 миллионов евро в год.

– «Сочи» предложит контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона?

– Эта информация – вброс и фэйк! Такие разговоры беспочвенны, футболист принадлежит другому клубу, - заявил Рубашко.

«Состав 2003 года – риск здоровью. Это на совести «Ростова». Слова гендиректора «Сочи» – поэзия