Николай Наумов: «Цорн заслужил увольнение. Взял дорогущего Тила, кандидатура Тедеско тоже спорная»

Бывший президент прокомментировал отставку с поста генерального директора «Спартака».

«При Цорне у «Спартака» было очень много провальных трансферов, дорогущего взяли. Кандидатура главного тренера тоже очень спорная. Насколько и чем он лучше ? И чем он лучше остальных российских молодых тренеров?

Ну, потренировал немного , и не сказать, что успешно. За все эти ошибки Цорн заслуживал увольнение. Я считаю, что руководство «Спартака» приняло правильное решение.

Результата у «Спартака» нет, единственное, что время для отставки выбрали не самое подходящее. Не надо спешить.

Вообще руководство «Спартака» в кадровых решениях почему-то допускает всегда поспешность. Прежде чем увольнять Цорна, надо было подумать, зачем его назначали.

Человек не знает российский футбол, не имеет опыта такой работы. Возложили на него сразу функции генерального и спортивного директора. Изначально Леонид Федун поспешил с назначением Цорна, а сейчас выбрал не самое удачное время для его увольнения», – сказал Наумов.

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