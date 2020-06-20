Николай Наумов: «Цорн заслужил увольнение. Взял дорогущего Тила, кандидатура Тедеско тоже спорная»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака».
«При Цорне у «Спартака» было очень много провальных трансферов, дорогущего Гуса Тила взяли. Кандидатура главного тренера Доменико Тедеско тоже очень спорная. Насколько и чем он лучше Олега Кононова? И чем он лучше остальных российских молодых тренеров?
Ну, потренировал немного «Шальке», и не сказать, что успешно. За все эти ошибки Цорн заслуживал увольнение. Я считаю, что руководство «Спартака» приняло правильное решение.
Результата у «Спартака» нет, единственное, что время для отставки выбрали не самое подходящее. Не надо спешить.
Вообще руководство «Спартака» в кадровых решениях почему-то допускает всегда поспешность. Прежде чем увольнять Цорна, надо было подумать, зачем его назначали.
Человек не знает российский футбол, не имеет опыта такой работы. Возложили на него сразу функции генерального и спортивного директора. Изначально Леонид Федун поспешил с назначением Цорна, а сейчас выбрал не самое удачное время для его увольнения», – сказал Наумов.
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Федун опять крушит все на эмоциях. Пока его идеи так внезапны, ничего хорошего «Спартак» не ждет
Цорн в «Спартаке» – провал: подставил Кононова, испортил имидж трансферами, дал Тедеско слабый состав для борьбы с лидерами