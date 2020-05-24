Айтор Каранка: «Если и есть команда, способная отыграться против «Ман Сити», это «Реал»

Бывший защитник «Реала», а ныне технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка выразил мнение о том, что мадридский клуб способен выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Как вы считаете, способен ли «Реал» пройти «Манчестер Сити»?

– Конечно. Если бы вы задали мне этот вопрос пять месяцев назад после матча на «Бернабеу», у меня были бы сомнения, но сейчас «Реал» очень хорош.

Зидан нашел ключ к тому, чтобы вновь создать выдающуюся команду, а матч в Манчестере без зрителей – это не то же самое, что при заполненных трибунах.

Если и есть команда, способная отыграться против , это «Реал», – сказал Каранка.

В первом матче 1/8 финала против «Ман Сити», который прошел в Мадриде в конце февраля, «Реал» проиграл со счетом 1:2.