Хамес может уйти из «Реала» в АПЛ за 25 млн евро. Год назад «Атлетико» и «Наполи» предлагали за него 45-50 млн

Полузащитник «Реала» по окончании сезона, скорее всего, сменит клуб.

Мадридцы готовы расстаться с 28-летним колумбийцем, который через год может стать свободным агентом.

Именно поэтому «Реалу» придется продавать хавбека примерно за 25 млн евро, сообщает Marca.

Год назад «Атлетико» и предлагали за Хамеса 45-50 млн, но королевский клуб ответил отказом.

Сейчас игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Эвертон» и «Вулверхэмптон», которые в курсе, что «Реал» вынужден отпустить Хамеса по сходной цене.

Если футболист останется на «Сантьяго Бернабеу», то мадридцы планируют договориться с ним о снижении зарплаты. В настоящее время Хамес получает более 7 млн евро в год.

Зинедин Зидан: «Хамеса не было в заявке на игру с «Атлетиком» потому, что он этого не захотел»

«Атлетико» предлагает «Реалу» за Хамеса 25 млн евро (El Universal)