Новиков про 0:1 с «Арсеналом»: «Динамо» весь матч провело в атаке. Шансы попасть в еврокубки сохранились»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Весь матч провели в атаке, а Тула весь матч оборонялась, использовала свой момент и победила.
Все, что я скажу, будет служить оправданием, а оправдываться совершенно не хочется. Мы не слабее физически, чем другие команды. Может, нам не хватает быстрых, скоростных футболистов, поэтому такое ощущение складывается.
В «Динамо» больше игроков, настроенных на контроль мяча, комбинационный футбол. Но мы выглядели во всех играх хорошо, кроме «Сочи», где остались вдесятером и в конце игры сели. В остальных матчах владели преимуществом.
Шансы попасть в еврокубки сохранились. Все команды сейчас в одинаковом состоянии, любой может обыграть любого. Посмотрим, как закончатся следующие матчи. У нас в любом случае есть игра в запасе. Вся борьба впереди.
С середины второго тайма было тяжело и Комличенко, и Филиппу. Но Максимилиан может сыграть нестандартно в позиционной атаке, что-то придумать.
А Коля – реализовать момент, замкнуть фланговую передачу, тем более «Арсенал» играл плотно, с 5 защитниками и 4 полузащитниками. Понимали, что они оба много пропустили, но использовали сегодня все возможности для усиления игры.
Шиманьски уже вернулся из больницы, Каборе и Н’Жи вернутся на днях. Но они пропустили больше двух недель и будут работать индивидуально. Не думаю, что в этом сезоне они нам помогут», – сказал Новиков.