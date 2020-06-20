Новиков про 0:1 с «Арсеналом»: «Динамо» весь матч провело в атаке. Шансы попасть в еврокубки сохранились»

Главный тренер подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России с тульским (0:1).

«Весь матч провели в атаке, а Тула весь матч оборонялась, использовала свой момент и победила.

Все, что я скажу, будет служить оправданием, а оправдываться совершенно не хочется. Мы не слабее физически, чем другие команды. Может, нам не хватает быстрых, скоростных футболистов, поэтому такое ощущение складывается.

В «Динамо» больше игроков, настроенных на контроль мяча, комбинационный футбол. Но мы выглядели во всех играх хорошо, кроме «Сочи», где остались вдесятером и в конце игры сели. В остальных матчах владели преимуществом.

Шансы попасть в еврокубки сохранились. Все команды сейчас в одинаковом состоянии, любой может обыграть любого. Посмотрим, как закончатся следующие матчи. У нас в любом случае есть игра в запасе. Вся борьба впереди.

С середины второго тайма было тяжело и Комличенко, и Филиппу. Но Максимилиан может сыграть нестандартно в позиционной атаке, что-то придумать.

А Коля – реализовать момент, замкнуть фланговую передачу, тем более «Арсенал» играл плотно, с 5 защитниками и 4 полузащитниками. Понимали, что они оба много пропустили, но использовали сегодня все возможности для усиления игры.

Шиманьски уже вернулся из больницы, Каборе и Н’Жи вернутся на днях. Но они пропустили больше двух недель и будут работать индивидуально. Не думаю, что в этом сезоне они нам помогут», – сказал Новиков.