Погба выстриг на голове кулак, символ движения Black Lives Matter

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия фото Борнмут Поль Погба стиль дискриминация Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Француз вышел на матч 33-го тура АПЛ с «Борнмутом» с новой стрижкой. Погба выстриг на голове кулак, символ движения Black Lives Matter.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

Британский BLM выступил против Израиля, полиции и капитализма. Теперь английский футбол дистанцируется от движения

Фото: REUTERS/Peter Powell/Pool

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