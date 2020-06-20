Полузащитник поддержал движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Француз вышел на матч 33-го тура с с новой стрижкой. Погба выстриг на голове кулак, символ движения Black Lives Matter.

Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.

Британский BLM выступил против Израиля, полиции и капитализма. Теперь английский футбол дистанцируется от движения

Фото: REUTERS/Peter Powell/Pool