Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).
Француз вышел на матч 33-го тура АПЛ с «Борнмутом» с новой стрижкой. Погба выстриг на голове кулак, символ движения Black Lives Matter.
Интернациональное движение активистов Black Lives Matter, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения, стало заметным после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда, в грубой форме задержанного полицейским.
Британский BLM выступил против Израиля, полиции и капитализма. Теперь английский футбол дистанцируется от движения
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