Наоми Осака: «Недостаточно просто не быть расистом, нужно выступать против»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака написала колонку для Esquire, где рассказала о проблеме расизма в современном обществе.

«Темнокожие люди много лет в одиночку сражались с угнетением, но достигнутое в этой борьбе быстро сходило на нет. Недостаточно просто не быть расистом, нужно выступать против.

Нынешние протесты по своей энергетике отличаются от того, что было раньше, в них участвуют абсолютно разные люди. Они охватили весь мир, от Осло до Осаки, от Таллахасси до Токио – людей разных рас и национальностей. Даже в Японии проходили акции в поддержку движения Black Lives Matter, и многие из нас раньше даже не представляли, что такое возможно.

Япония очень однородна по составу населения, поэтому мне было очень тяжело бороться с расизмом. Мне писали расистские комментарии в соцсетях, я видела расистские сюжеты по ТВ, но этого было не так много. Но на деле за людьми смешанного происхождения и особенно за такими спортсменами будущее Японии.

Нас (меня, Руи Хачимура и других) поддерживает большая часть общественности, болельщики, спонсоры и СМИ. Мы не можем позволить невежеству меньшинства задерживать прогресс и развитие других. Я очень рада чувствовать любовь от японских болельщиков всех возрастов, но особенно от молодежи. Я горжусь тем, что представляю и всегда буду представлять Японию».

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