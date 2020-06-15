Комбаров назвал топ-3 телеэкспертов: «Арустамян, Черданцев, Генич»

Защитник «Крыльев Советов» поделился мнением о телеэкспертах в российском футболе.

— Как вам Талалаев (новый тренер «Крыльев» – прим. Sports.ru) в качестве эксперта на телевидении?

— Мы с ним работали в одной студии — это было приятно. Он всегда поддержит разговор. Разбирается в теме. Поэтому, думаю, он хороший эксперт.

— А что вы в целом думаете по поводу высказываний экспертов на телевидении?

— Я уважаю любое мнение. Но больше прислушиваюсь к профессионалам, к бывшим футболистам, которые имеют непосредственное отношение к игре. Не только обозрение и комментарии. Эксперты сейчас начинают разбираться в футболе потихоньку, потому что очень много его смотрят. Но такого, чтобы я разговаривал с телевизором, у меня нет.

— Назовите свой топ-3 среди людей с телевидения, которые освещают футбол.

— Арустамян, Черданцев, Генич. И Моссаковский. А если брать футболистов, то Аршавин и Пименов хорошо выступают.

— Широков?

— И он тоже, – сказал Комбаров.