Конте о критике: «Атакуйте меня, а не клуб или игроков. Есть люди, создающие проблемы»

Главный тренер «Интера» высказался после победы над «Брешией» (6:0) в матче Серии А.

«Мы забили шесть мячей и не пропустили ни одного, так что это может быть поводом для удовлетворения.

В матчах «Интера» всегда есть положительные моменты, но есть люди, которые хотят видеть стакан наполовину пустым, а не наполовину полным. Они хотят создавать проблемы, но я не возражаю. Атакуйте меня, а не клуб или моих игроков.

Мы упорно работаем. Большую часть карантина мы работали над новыми тактическими идеями, и мне понравилась игра команды, потому что я видел их реализацию.

Результат не всегда соответствует уровню игры, но это не значит, что все плохо», – сказал Конте в интервью DAZN.

Миланцы после 29-го тура идут третьими в таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 8 очков.

Конте о 6:0 с «Брешией»: «Интер» не убирал ногу с педали газа»