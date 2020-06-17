Скорость полета мяча после голевого удара Роналду в матче с «Дженоа» превысила 105 км/ч

Нападающий «Ювентуса» отметился голом в матче 29-го тура Серии А против «Дженоа» (3:1).

Как сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на O Jogo, скорость полета мяча после результативного удара Роналду превысила 105 км/ч. Это один из лучших результатов в его карьере.

В карьере Роналду, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Реал», были голы, когда скорость полета мяча достигала 120 км/ч.

Роналду провел за 25 матчей в Серии А в нынешнем сезоне, забил 24 мяча и отдал 4 результативных передачи.

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