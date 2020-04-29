Марадона может возглавить сборную Испании, если Антонио Торрес станет президентом RFEF

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Главный тренер «Химнасия Ла-Плата» Диего Марадона может возглавить сборную Испании.

Это произойдет в том случае, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании (RFEF).

Бывший футболист и арбитр стал кандидатом на пост главы RFEF в феврале, его соперник на предстоящих выборах – Луис Рубиалес, нынешний президент федерации.

По словам Торреса, он уже достиг договоренности с представителями Марадоны. В случае назначения аргентинца перед сборной Испании будет стоять задача выхода в финал ЧМ-2022.

В начале июня Марадона продлил контракт с «Химнасией» до конца 2021 года.

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