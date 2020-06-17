Джо Харт: «У меня нет иллюзий, что «Реал» выбьет дверь, выбросит Куртуа и пригласит меня»

Бывший вратарь «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт, срок контракта которого с «Бернли» истекает сегодня, высказался о продолжении своей карьеры.

«У меня нет таких иллюзий, что «Реал» выбьет мою дверь, выбросит Куртуа из состава и пригласит меня. Мне просто нужно, чтобы в меня верили, а я отплачу за это», – сказал Харт.

В этом сезоне 33-летний англичанин не сыграл за ни разу. Ранее стало известно, что руководство клуба решило не продлевать с ним контракт. Сообщалось, что Харт может продолжить карьеру в «Селтике».