Миралем Пьянич: «Отдам все ради «Барселоны». Больше чем клуб!»

Полузащитник «Барселоны» обратился к фанатам своего нового клуба.

«Я очень счастлив и отдам все ради этого клуба. Скоро увидимся! 🙌 Вперед, «Барса»! 🔵🔴 Больше чем клуб!» – написал Пьянич.

Отметим, что хавбек приложил к твиту видео, в котором произнес эти слова по-испански.

Вчера официально объявила о трансфере Пьянича. Он подписал 4-летний контракт, в соглашении прописаны отступные в размере 400 млн евро. В «Ювентус» из «Барсы» перешел полузащитник Артур.

«Барса» и «Юве» меняют Артура (72 млн) на Пьянича (60 млн) и получают 50 млн прибыли. Как это работает?

«Барса» и «Юве» вдруг обменялись игроками. Артура даже сам Хави называл новым Хави, но Бартомеу понадобились деньги