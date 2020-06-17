Пьянич – фанатам «Юве»: «Спасибо, что заставляли чувствовать себя особенным каждый день»

Полузащитник Миралем Пьянич обратился к болельщикам после объявления о переходе в «Барселону».

«Дыши миром. Это слова, который я повторяю в своей голове в решающие моменты матча.

И это то, что я продолжаю повторять себе сейчас, когда я пытаюсь написать то, что я сейчас чувствую. Я приехал сюда четыре года назад, чтобы попытаться выиграть все. Даже если ты на это не способен, это задача футболистов «Ювентуса».

Это были 4 насыщенных года, я жил бок о бок с великими профессионалами, но, прежде всего, с настоящими друзьями. Мы разделяли как победы с рекордами, так и горькие поражения в шаге от победы. Это были годы, когда я повзрослел как мужчина и как отец. Это город, где рос Эдин [сын Пьянича], став главным фанатом «Ювентуса», где у моей семьи остались самые приятные воспоминания нашей жизни.

Я думаю, что нельзя достаточно выразить свою благодарность за все. Спасибо семье Аньелли. Спасибо всем моим товарищам по команде, которые разделили со мной этот путь. Спасибо всем сотрудникам клуба, которые помогли мне стать лучше. Спасибо болельщикам, которые каждый день заставляли чувствовать себя особенным.

Все очень просто: надевай эту майку как вторую кожу, всегда отдавай всего себя и никогда не ошибешься. Дыши миром. То, что сегодня кажется таким печальным, завтра будет прекрасным воспоминанием, которое останется в сердце на всю жизнь.

Миралем ❤️», – написал Пьянич в инстаграме.

«Барселона» объявила о переходе Пьянича. Контракт на 4 года, отступные – 400 млн евро