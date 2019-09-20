Гендиректор «Уфы» о «Спартаке»: «Довольны, что набрали 4 очка в играх с ними в сезоне»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался после ничьей со «Спартаком» (0:0) в 24-м туре РПЛ.
«В целом мы можем быть удовлетворены результатом. Не могу сказать, что наша команда дала «Спартаку» создать много моментов у своих ворот, а гол был отменен совершенно правильно.
Красно-белые — серьезный раздражитель для «Уфы», поэтому довольны, что в итоге набрали в этом сезоне в играх с ними четыре очка — ничья на выезде и домашняя победа осенью (1:0).
Теперь главное – не останавливаться и хорошо подготовиться к следующим матчам», – сказал Газизов.